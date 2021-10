Asti, ai centri ritrovo anziani del Comune riprendono i corsi di ginnastica dolce

Dal 3 Novembre 2021 riprenderanno i corsi di ginnastica dolce organizzati dal Comune di Asti in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica PlayAsti. Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli over 65 residenti in Asti e Provincia, che potranno effettuare la propria iscrizione nella segreteria dell’Associazione situata in Via Comentina, 32 presso lo Studio B.F. MEDIA, il lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Il modulo d’iscrizione può anche essere scaricato dal sito del Comune di Asti www.comune.asti.it o ritirato, in forma cartacea, alla Banca del Dono di Piazza Roma,8 – tel. 0141/399084 e all’Assessorato Politiche Sociali in Piazza Catena, 3 – Piano Terra tel. 0141/399468 e consegnato, una volta compilato, alla segreteria dell’A.S.D. nei giorni ed orari sopra indicati.

I corsi sono suddivisi in due moduli di quattro mesi ciascuno (ottobre/gennaio – febbraio/maggio) e prevedono due ore di attività alla settimana; il costo di ogni modulo è di 62,00 euro ed è possibile iscriversi a più moduli. La durata del primo modulo sarà di tre mesi (novembre 2021-gennaio 2022) al costo di € 46,50.

I corsi si svolgeranno nei seguenti centri/circoli:

Centro “AMICI MIEI” – Via C.A. Dalla Chiesa 22, il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ con orari: 14.15-15.15 / 15.30-16.30 / 16.45-17.45.

Centro ”FILI D’ARGENTO” – Via Monti (edificio Coop), il LUNEDI’ con orari: 16.30-17.30 / 17.45-18.45; il MERCOLEDI’ con orari: 15.00-16.00 / 16.15-17.15; il VENERDI’15.00-16.00 / 16.15-17.15 / 17.30-18.30

Centro “CARLA COMOTTO” – Piazzale Manina 2, il LUNEDI’e il MERCOLEDI’ con orari: 16.30-17.30 / 17.45-18.45;

Centro “RITROVIAMOCI” presso il Circolo Nosenzo -Via F.Corridoni 51, il MARTEDI’ e il GIOVEDI’con orari: 9.30-10.30 / 10.45-11.45;

Circolo “WAY ASSAUTO” +- Corso P.Chiesa 29, il MARTEDI’ e il VENERDI’ con orari: 15.00-16.00 / 16.15-17.15

“Tenersi in forma non ha solo un riscontro positivo per quanto riguarda la salute fisica, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, ma seguire esercizi in compagnia può essere un ottimo deterrente per ritrovare vitalità e sostegno nelle altre persone. Riaprire i nostri “Centri Ritrovo anziani” proponendo un’attività di ginnastica dolce vuole anche essere un segnale per la cittadinanza che grazie al numero elevato di vaccinazioni si sta procedendo verso una veloce ripresa.”