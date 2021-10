Assicurazioni, bilancio e green pass per il volontariato: ad Asti e Alessandria gli incontri formativi del CSVAA

Proseguono gli appuntamenti formativi proposti dal CSVAA a favore degli Enti del Terzo Settore del territorio. Tre i nuovi corsi in partenza nelle prossime settimane.

Il primo “Assicurazioni: polizza Unica per il Volontariato” si svolgerà mercoledì 27 ottobre, ad Alessandria (Salone IRIS – Istituto Santa Chiara), dalle 16 alle 17:30. L’incontro, alla luce dell’obbligo di legge di assicurare i volontari, intende illustrare la Polizza Unica del Volontariato, un prodotto assicurativo, adattabile ad ogni esigenza delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione obbligatoria.

INCONTRO ASSICURAZIONI OTTOBRE

Da oggi e fino al 31 dicembre 2021, il green pass diventa obbligatorio in specifiche situazioni anche per i volontari. Il decreto legge 127/2021, infatti, lo rende imprescindibile per tutti coloro, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi di lavoro pubblici e privati. Per risolvere i molti dubbi sull’applicazione dell’obbligo e offrire agli ETS istruzioni d’uso per la tutela della privacy nella fase di verifica della certificazione verde, il CSVAA propone un momento formativo che si svolgerà ad Alessandria lunedì 25 ottobre, dalle 16, presso la Sala IRIS – Istituto Santa Chiara (via Volturno 18, con possibilità di parcheggio all’interno del cortile) e ad Asti martedì 26 ottobre, con inizio alle 16:30 (sede da definirsi in base al numero di iscritti). L’iscrizione è obbligatoria, entro venerdì 22 ottobre:

per Alessandria al link https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/iscriviti.asp?id=171

per Asti al link https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/iscriviti.asp?id=172

Per gli ETS non accreditati al CSVAA è prevista una quota di partecipazione di € 20.

GREEN PASS E VOLONTARIATO

Infine, alla luce del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 che ha pubblicato i nuovi modelli di bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS), il CSVAA propone un percorso formativo per illustrare la normativa e i modelli stessi. Questi ultimi saranno da utilizzare per la redazione dei bilanci relativi agli esercizi del 2021. Il corso “Nuovi schemi di Bilancio (per gli ETS con entrate sino a 220mila euro)” si svolgerà ad Asti in 3 incontri, il 2, 9 e 16 novembre, con inizio alle 17.

Per gli ETS non accreditati al CSVAA è prevista una quota di partecipazione. L’iscrizione è obbligatoria entro mercoledì 27 ottobre.

Nuovi schemi di bilancio novembre

Per tutte le proposte formative si fa presente che i posti sono limitati e nel rispetto di tutte le normative anti-Covid sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere provvisti di Green Pass.

Per informazioni specifiche sui corsi e per iscriversi: www.csvastialessandria.it

Per contattare il CSVAA: al@csvastialessandria.it, 0131.25.03.89, at@csvastialessandria.it, 0141321897