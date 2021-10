Aspettando Asti BenEssere: alla scoperta dei cereali biologici

Per ‘Aspettando Asti BenEssere 2022 ‘ al NaturaSì di piazza Porta Torino in Asti , sabato 30 ottobre primo appuntamento con il farmacista e kinesiologo dott. Andrea Romagnolo e della dietista dott.ssa Serena Manzocco con consulenza gratuita personalizzata per l’introduzione equilibrata nella dieta dei cereali proposti, in particolare grano, farro, turanicum e segale.

Verranno testati i cereali per ogni singola persona con il test kinesiologico e presentate le proprietà nutrizionali di ciascun cereale in rapporto all’inserimento nella dieta quotidiana.

In omaggio il piano dieta settimanale e le prime ricette da collezionare di Benessere in Cucina.

E’ necessario prenotare allo 0141-321869 o mail altromercato@ravafava.it

I senza glutine verranno presentati in un secondo appuntamento: sabato 20 novembre.

BENESSERE IN CUCINA 30-10-2021