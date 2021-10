Area ex Riccadonna, gruppo “Per Canelli”: “Chiediamo la convocazione urgente della Commisione edilizia”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consigliare “Per Canelli” sulla destinazione dell’area Ex Riccadonna e sulla pianificazione urbanistica.

Il Gruppo Consigliare “Per Canelli” ritiene opportuna e, a questo punto non più derogabile, la convocazione urgente della II Commissione al fine di trattare, con coinvolgimento di tutte le forze politiche ed amministrative di questo Consiglio, lo sviluppo dell’urbanizzazione dell’area già insediamento degli stabilimenti Riccadonna.

Sono state presentate varianti al Piano di Edilizia Convenzionato, approvato nel 2014 e a cui gli Uffici demandati dovranno rispondere per legge in poche settimane; seguiranno presumibilmente nuovi progetti che riguardano, per ora, l’insediamento importanti aree commerciali. Non abbiamo ancora certezza di quale possa essere lo sviluppo residenziale né l’insediamento di servizi essenziali quali il nuovo plesso scolastico. Viabilità e verde restano centrali per l’urbanizzazione di questa parte volumetricamente importante per Canelli.

La convocazione della II Commissione appare lo strumento più utile ed agevole per condividere il processo delle decisioni che riguardano non solo l’edificazione di una area importante nel cuore di Canelli ma anche il futuro della nostra Città.

La convocazione verrà richiesta con formale comunicazione all’inizio del Consiglio Comunale che si terrà domani alle ore 19.00.

Fausto Fogliati – Enrico Salsi