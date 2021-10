Anso protagonista a Figilo, il festival del giornalismo locale

Il presidente dell’associazione Marco Giovannelli sarà a Gallipoli per un incontro dedicato all’editoria locale. Con lui Gaetano Gorgoni, direttore di corrieresalentino.it, Vincenzo Cifarelli, editore di Livenetwork, Riccardo Di Nardo, direttore di Catanzaroinforma.it, Luigi Fontana, giornalista Ansa e Fernando D’Aprile, ideatore di FIGiLo

“Con le grandi storie si relazionano le “piccole”, dalle aspirazioni ai traguardi raggiunti, alle dinamiche minuscole ma coinvolgenti comunque migliaia e migliaia di persone”.

Questa la mission di Figilo, il Festival del Giornalismo Locale, arrivato alla quinta edizione. L’evento si apre giovedì 7 ottobre e ci sarà un fitto programma di incontri fino a sabato 9. Tra gli ospiti ci sarà anche il presidente di Anso Marco Giovannelli che era stato già protagonista tre anni fa insieme a Vincenzo Cifarelli.

Il festival si svolge nell’Hotel Bellavista Club di Gallipoli per iniziativa di Caroli Hotels, e Piazzasalento, con la collaborazione del Gal Terra d’Arneo, la Camera di commercio di Lecce, il Corecom Puglia e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Associazione Nazionale Stampa Online.

“In un settore editoriale in crisi, – raccontano gli organizzatori – l’informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il citizen journalism e i social media. Ma c’è da riflettere su quali rapporti intessere, quali filtri critici attivare, come interloquire su fatti spesso slegati dai fatti ma gravidi di opinioni. Mai come oggi c’è bisogno di giornalisti e giornalismo, interlocutori e intermediatori sempre più preparati e raffinati in mezzo ad una rivoluzione che dura da una decina di anni ed ancora non si è assestata.”

Di questo e altri temi, da quest’anno e per i prossimi, punta ad occuparsi Figilo, un momento di incontro, confronto e crescita dedicato ai giornalisti, agli operatori della comunicazione, agli studenti. Obiettivi da raggiungere attraverso quattro giornate di incontri e dibattiti con noti direttori e giornalisti delle principali testate locali e non, docenti universitari e responsabili della comunicazione istituzionale, presentazioni di libri che riuniscono il mondo del giornalismo, dei media e della comunicazione, anche con ironia ed autoironia, e momenti di riflessione e discussione davanti ad un aperitivo serale. Arricchendo l’evento, già a partire dal prossimo anno, con workshop, interviste, premi riservati agli operatori del settore e alle scuole ed eventi formativi accreditati presso l’Ordine dei Giornalisti.

Glocal a Varese

Dall’11 al 14 novembre a Varese si terrà la decima edizione del festival Glocal, dedicato al giornalismo digitale. Anche questa iniziativa vedrà protagonista Anso con diversi momenti di incontro.

Per informazioni seguire il sito ufficiale del festival.