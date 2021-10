Andrea Giaccone, Lega: “Soddisfazione per la riconferma dei Sindaci in Provincia di Asti”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Soddisfazione per la riconferma, pur all’interno di un contesto di liste civiche, dei Sindaci della Lega, complimenti a Simone Nosenzo che si riconferma a Nizza Monferrato con uno straordinario risultato, frutto di 5 anni di grande lavoro e ottima amministrazione, e congratulazioni ad Antonello Murgia e Ivana Mussa riconfermati rispettivamente a Piovà Massaia e a Casorzo; auguriamo inoltre buon lavoro offrendo la massima collaborazione a tutti i Sindaci ed ai nuovi consiglieri comunali, eletti in Provincia in questa tornata amministrativa”.

Commissario provinciale della Lega di Asti On. Andrea Giaccone