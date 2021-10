Anche il Centro per l’Impiego di Asti tra i presenti alla terza edizione di “IOLAVORO Digital”

Con la sua terza edizione digitale, il 23 e 24 novembre 2021 IOLAVORO torna a essere il più importante evento nazionale dedicato al mondo del lavoro e dell’occupazione.

Ad organizzare l’evento APL (Agenzia Piemonte Lavoro): a promuoverlo Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario che metteranno a disposizione risorse digitali per far incontrare aziende, recruiter, agenzie per il lavoro, enti istituzionali, professionisti e candidati. E per i giovani che vogliono scegliere il proprio futuro professionale ci sarà lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills.

All’evento, dalle 10 alle 18 entrambi i giorni, non mancherà anche il Centro Impiego di Asti col suo stand virtuale che grazie ai propri operatori erogherà tutti i servizi in modalità gratuita fra cui presentazione delle offerte di lavoro, videcolloqui con i candidati e chat per rispondere alle domande degli utenti.

Alle ore 11 del primo giorno ci sarà la presentazione delle offerte di lavoro in ambito ristorazione mentre il giorno dopo, allo stesso orario, in ambito metalmeccanico. Per le aziende le iscrizioni si chiuderanno il 2 novembre mentre per Enti e candidati si apriranno il 4 novembre.

«Fin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria Agenzia Piemonte Lavoro ha saputo convertire celermente tutti i suoi servizi in modalità da remoto, inclusa la job fair IOLAVORO, che a fine novembre 2021 vedrà la sua terza edizione interamente digitale – commenta Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro – Sono certa che un cambio di pelle così significativo non avrebbe potuto accadere senza l’apporto di un capitale umano particolarmente motivato e competente: il premio attribuito a IOLAVORO ne è una prova tangibile ed è motivo di soddisfazione per tutta la nostra organizzazione».