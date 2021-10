Anche da Italia Viva Asti la solidarietà alla Cgil dopo la violenta aggressione di ieri alla sede di Roma

Continuano gli attestati di solidarietà ad Asti nei confronti della Cigl, che questa mattina ha tenuta aperta e ha presidiato la propria sede di Piazza Marconi in seguito dei gravi episodi di Roma nella manifestazione No Green Pass con l’attacco alla sede romana della Cgil Nazionale.

Dopo l'Anpi di Asti

anche Italia Viva Asti, con la presenza della sua rappresentante Angela Motta, si è recata presso la sede della Cgil di Asti: “Oggi alle 10, in tutta Italia le delegazioni di Italia Viva hanno preso parte alle iniziative organizzate dalla CGIL e dal Segretario nazionale Maurizio Landini che ha deciso di tenere aperte le Camere di Lavoro.

Come coordinatore provinciale di Italia Viva ho partecipato al presidio organizzato dalla CGIL di Asti portando la solidarietà e la vicinanza al Segretario generale Luca Quagliotti e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori per il vile attacco subito” si legge nella nota di Italia Viva Asti.

“Attaccare il Sindacato vuol dire colpire la vita democratica e sociale del Paese. Condanniamo senza esitazione la vergognosa aggressione avvenuta ieri a Roma . Riteniamo che chi protesta vada rispettato ma chi usa violenza vada severamente punito. Siamo inoltre vicini alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza di tutti i cittadini” conclude il comunicato a firma di Angela Motta per Italia Viva Asti