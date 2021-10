Amministrative nell’Astigiano: affluenza in calo ovunque, solo Quaranti in controtendenza

Affluenza in linea con quanto accade a livello nazionale negli undici comuni astigiani al voto oggi e domani.

La media astigiana, calcolata alle ore 19, è del 38,37 %, in ribasso di quasi 13 punti rispetto alle precedenti consultazioni (dove però si votava in una sola giornata).

Nizza Monferrato, la città più grossa chiamata alle urne, passa dal 49,95% di cinque anni fa al 35,59 odierno. Calo anche in tutti gli altri comuni: ad Olmo Gentile si è recato alle urne appena il 13,56 % degli aventi diritto.

Situazione in controtendenza invece a Quaranti, con un dato superiore rispetto all’ ultima tornata elettorale: qua i votanti sono il 62,94%, rispetto al 59,38 di cinque anni fa.