Alla Farmacia Don Bosco di Asti servizi per la salute a 360 gradi

Salute e prevenzione con i servizi della Farmacia Don Bosco di Asti.

Con il cambio di stagione e ancora alle prese con la pandemia, è importante prendersi cura di se stessi su più fronti.

Servizi Covid. Alla Farmacia Don Bosco continua la campagna vaccinale contro il Covid ed i tamponi antigenici rapidi a prezzi calmierati, a 8 euro per gli under 18 e 15 euro per chi ha più di 18 anni (per saperne di più clicca QUI). Prosegue anche la possibilità di effettuare il controllo degli anticorpi Covid che permette di conoscere il livello di produzione di anticorpi che il nostro sistema immunitario ha messo in circolo dopo il vaccino o dopo la malattia. Il controllo degli Anticorpi Covid è in programma giornate specifiche, info e prenotazioni al numero 0141/212846.

Non solo Covid. Più che mai è fondamentale in questo momento prendersi cura di noi stessi, con controlli per capire come il cambiamento del modo di vivere degli ultimi due anni ha eventualmente avuto impatti sul nostro corpo. Serve un elettrocardiogramma per monitorare il cuore oppure per il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica? Alla Farmacia Don Bosco si può fare per controllare il cuore a riposo ed essere tranquilli nell’affrontare le attività quotidiane, sportive e non. E poi ancora, alla Farmacia Don Bosco si possono effettuare Holter pressorio e Holter Cardiaco. Sono tanti ed importanti i servizi che si possono trovare nella farmacia di piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, prenotandoli telefonicamente al numero 0141/212846.

Importante in questo periodo è anche combattere i malanni di stagione con la giusta integrazione e con una alimentazione adeguata ed anche su questo alla Farmacia Don Bosco si possono trovare consulenze dedicate e la nutrizionista.

La Farmacia Don Bosco vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.