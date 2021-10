Alla Bottega Rava Fava di Asti ritornano “I Giorni dell’Olio Altromercato”

Dal 18 al 31 ottobre sarà possibile prenotare l’olio extra vergine di oliva alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti con la campagna autunnale de I giorni dell’olio Altromercato.

Anche per quest’autunno la prenotazione delle latte di olio da tre e/o cinque litri farà riferimento alle tre storiche cooperative agricole: Valdibella in Sicilia, Agrinova in Calabria e Frantoio del Parco in Toscana.

Valdibella nasce 25 anni fa nel territorio di Camporeale (Palermo) riunendo agricoltori biologici con produzioni di mandorle, grano antico Timilìa, olio e vino. Opera da anni a fianco dell’Associazione ‘Addiopizzo’ per costruire una economia sana libera dalla mafia ed il relativo certificato si trova su tutti i loro prodotti a marchio.

Gli oliveti coltivati sono antiche varietà di ulivi siciliani: Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola che verranno raccolte nei prossimi giorni; l’estrazione a freddo avviene a 24 ore dalla raccolta ad una temperatura al di sotto dei 27 gradi e l’olio viene decantato naturalmente senza essere filtrato.

Agrinova riunisce agricoltori nel territorio di Caulonia, centro della costa jonica reggina che producono agrumi ed olive; le varietà di olive comprendono la Geracese,la Carolea, la Sinopolese e l’Ottobratica. La trasformazione avviene in frantoi a ciclo continuo ad estrazione a freddo, ubicati tutti nei pressi degli oliveti, garantendo l’estrazione dell’olio nella stessa giornata della raccolta.

Nata nel giugno del 2000 Agrinova lavora in un territorio particolarmente difficile con l’obiettivo di valorizzare e commercializzare i prodotti conferiti dai soci tramite il condizionamento, il confezionamento e la trasformazione.

Frantoio del Parco è un grande progetto di recupero di un antico uliveto e di un frantoio abbandonati tra Ripescia e Alberese in provincia di Grosseto nel cuore del Parco Naturale della Maremma che ha visto l’unione di Chico Mendes, storica cooperativa sociale milanese, Legambiente e Cooperativa Agricola Frantoio del Parco.

L’olio prodotto è un blend di diverse cultivar tipicamente toscane: Leccino, Frantoio, Pendolino e Moraiolo.

Per la prenotazione dell’olio: direttamente in bottega o utilizzando il modulo google https://bit.ly/3uYSgT8

L’arrivo dell’olio nuovo è previsto per fine gennaio in bottega.

I GIORNI DEL’OLIO AUTUNNO 2021