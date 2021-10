Alba: sul Portale Unico Digitale i modelli per la presentazione delle denunce strutturali

Il Comune di Alba informa che sul Portale Unico Digitale del sito del Comune sono disponibili i seguenti modelli per la presentazione delle denunce strutturali, consultabili a questo link -> QUI.

Edilizia – Rischio sismico

§ Accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche: trasmissione postuma di denuncia sismica/strutturale e asseverazione sulle opere strutturali

§ Certificato di fine lavori (Modello 5)

§ Certificato d’inizio lavori (Modello 4)

§ Classificazione sismica della costruzione

§ Comunicazione relazione a struttura ultimata (Modello 6)

§ Denuncia di variante lavori di costruzione in zona sismica (Modello 2)

§ Denuncia lavori di costruzione in zona sismica (Modello 1)

§ Denuncia semplificata dei lavori di costruzione in zona sismica

§ Dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 67, comma 8-ter del d.p.r. n. 380/2001

§ Trasmissione di certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione (DRE).

Pertanto, la trasmissione delle suddette istanze dovrà essere effettuata online attraverso il Portale Unico Digitale, utilizzando i modelli sopra indicati.