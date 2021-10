Alba: navette gratuite tra il centro città ed i parcheggi di San Cassiano e corso Asti nelle domeniche di Fiera

Durante le domeniche 3, 10, 17 e 24 ottobre 2021 per la 91esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, i principali parcheggi cittadini periferici di Alba saranno collegati con il centro attraverso navette gratuite.

Due linee attive dalle ore 10:30 alle 17:00 con passaggi ogni 20 minuti.

La prima navetta collega i parcheggi ubicati a San Cassiano e lungo corso Europa, passa in via Dario Scaglione e raggiunge il parcheggio antistante lo stabilimento Ferrero (fermata in via Ognissanti), prima di arrivare al capolinea nell’Autostazione di piazzale Dogliotti.

La seconda linea collega l’area di sosta di corso Asti 24 (area PIP) ed arriva all’Autostazione di piazzale Dogliotti.

Il servizio è organizzato dal Comune di Alba in collaborazione con il Consorzio Granda Bus per facilitare l’accesso al centro storico e ridurre l’impatto del traffico veicolare sulle principali arterie cittadine.

Ulteriori informazioni sul sito www.grandabus.it oppure www.comune.alba.cn.it (pagina “Trasporti”).