Alba: le modifiche della viabilità per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

Con l’apertura della Fiera Internazionale del Tartufo, nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche della viabilità ad Alba.

Divieto di sosta in piazzetta Paolo Borsellino nei weekend di Fiera

Per carico, scarico e parcheggio espositori del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena di Alba fino al 5 dicembre, divieto di sosta su 14 stalli in piazzetta Paolo Borsellino (lato chiesa di San Domenico), dalle ore 8.00 alle ore 11.30 di sabato e domenica 9-10-16-17-23-24-30-31 ottobre, 6-7-13-14-20-21-27-28 novembre e 4-5 dicembre.

Senso unico alternato in via Pietro Ferrero, giovedì 7 ottobre

Per occupazione suolo pubblico, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di giovedì 7 ottobre senso unico alternato gestito da movieri, in via Pietro Ferrero ad Alba, di fronte ai numeri civici 25-27.

Divieti per l’inaugurazione della Fiera del Tartufo

Venerdì 8 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 20.00, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, via Calissano, via Accademia e piazza Falcone ad Alba.

Il divieto è necessario per la cerimonia d’inaugurazione della “91esima Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba” prevista alle ore 17.00 nel Teatro Sociale “G. Busca”.

Divieto di transito e di sosta in piazza Falcone nei weekend di Fiera

Fino a lunedì 6 dicembre 2021, per il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena ad Alba, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in piazza Falcone, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i sabati e domeniche e lunedì 1 novembre.