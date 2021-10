Alba: la città è stata scelta per due indagini realizzate dalla società Ipsos

La città di Alba è stata selezionata per la realizzazione di due indagini attuate con la collaborazione della società Ipsos di Milano che coinvolgeranno alcuni cittadini residenti nel territorio.

La prima è un’indagine nazionale sul Reddito di inclusione (REI) condotta dall’Istituto nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche e riguarda l’efficacia delle politiche di contrasto alla povertà: l’obiettivo è osservare l’eventuale miglioramento e superamento della condizione di disagio, grazie al beneficio ricevuto dal REI.

La seconda, in collaborazione con alcune università estere ed italiane, è uno studio realizzato per conto dell’Unione Europea sulle condizioni di vita dei soggetti over 50 in Europa. Saranno raccolte informazioni su salute, vita familiare, rapporti sociali, attività svolte e tenore di vita. I dati serviranno a comprendere e migliorare i servizi sanitari e garantire migliori condizioni economiche e sociali in Italia e in Europa.

Le raccolte dei dati saranno effettuate su un campione di famiglie, preventivamente avvisate via posta, cui sarà somministrata un’intervista di persona, o per telefono, tramite un questionario predefinito. Le interviste saranno condotte da rilevatori esperti in ricerche sociali muniti di tesserino di riconoscimento.

I dati raccolti nell’ambito delle indagini sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003.