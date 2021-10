Alba: bando per la costituzione di un gruppo di stakeholder per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Il Comune di Alba intende dotarsi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), definito dalle più recenti linee guida europee Eltis come “piano strategico progettato per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle imprese nelle città e nei loro dintorni per una migliore qualità della vita. Si basa sulle pratiche di pianificazione esistenti e prende in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione”.

A tal fine, l’Amministrazione comunale lancia un bando per la costituzione di un gruppo di stakeholder per la definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile comunale.

Le domande di adesione devono pervenire entro sabato 20 novembre 2021.

Possono aderire i soggetti che operano sul territorio del Comune di Alba per la promozione della mobilità sostenibile, la cui attività sia coerente con gli obiettivi e le finalità del presente avviso.

In particolare si segnalano come possibili stakeholders locali:

• istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo enti locali territoriali, agenzie funzionali, aziende controllate e partecipate);

• gruppi organizzati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali);

• gruppi non organizzati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, comitati di cittadini componenti la comunità).

I soggetti interessati possono comunicare la propria manifestazione di interesse a far parte del gruppo degli stakeholder utilizzando il modulo allegato al bando presente sul sito web: https://www.comune.alba.cn.it/

Il modulo dev’essere compilato in tutte le parti e dev’essere spedito all’indirizzo di posta elettronica: operepubbliche@comune.alba.cn.it, entro sabato 20 novembre 2021.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dagli Uffici del Comune di Alba e i soggetti individuati saranno contattati dai referenti del PUMS ed informati circa i tempi e le modalità di partecipazione, attraverso l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di manifestazione d’interesse.

Ulteriori dettagli sul bando integrale scaricabile a seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/images/stories/UfficiEservizi/opere-pubbliche/Lavori_pubblici/PUMS/PUMS-Avviso-pubblico-per-la-raccolta-di-manifestazioni-di-interesse-ad-aderire-al-gruppo-degli-stakeholder-per-la-definizione-partecipata-del-PUMS.pdf

Per ulteriori informazioni: 0173 292 225 / 0173 292 250 /operepubbliche@comune.alba.cn.it