Alba: aggiornamento sull’emergenza Coronavirus

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 14 di cui 2 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1402.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 7 di cui 0 in terapia intensiva. Le dosi di vaccino somministrate ai residenti dei comuni che fanno parte dell’Asl Cn2 sono 237.207, di cui 128.841 prime dosi, 107.500 seconde dosi e 866 terze dosi.

Le dosi di vaccino somministrate ai residenti albesi sono 42.131, di cui 22.622 prime dosi, 19.356 seconde dosi e 153 terze dosi.

Certificazioni verdi COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

– partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose

– accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri

– spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”

– accedere ai seguenti servizi e attività:

a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e. sagre e fiere, convegni e congressi;

f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i. concorsi pubblici.

– utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

– per accedere a scuole e università:

a. chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

b. il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una e-mail a dipp.alba@aslcn2.it.