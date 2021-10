Al via i corsi di italiano per stranieri a Moncalvo

Sta giungendo a conclusione in questi giorni la fase preparatoria per i corsi di italiano destinati alla popolazione straniera moncalvese e del nord astigiano.

Nella giornata di martedì 5 ottobre, alle 18.15 presso la biblioteca comunale di piazza Buronzo 2, il Centro Professionale Istruzione Adulti di Asti e il Comune di Moncalvo incontreranno gli iscritti, ed eventuali nuovi interessati, per lo svolgimento dei test d’ingresso volti alla comprensione del grado iniziale di conoscenza della lingua e della cultura italiana. I corsi si terranno presso l’Istituto Scolastico Rita Levi Montalcini di Moncalvo, in orario serale, durante tutto l’anno scolastico. Il loro obiettivo sarà quello di fornire agli studenti una conoscenza di base della lingua italiana, utile per la socializzazione e le relazioni interpersonali (A2), oppure a rendere possibile una padronanza della lingua finalizzata all’inserimento nel mondo lavorativo (B1). Gli iscritti hanno diversa nazionalità: numerosi sono di origine balcanica, altri provengono da Russia e Bielorussia, altri ancora dall’Africa subsahariana ma sono presenti diversi iscritti anche di origine nord europea.

E’ possibile inoltre iscriversi anche ai corsi di scuola media, sia per la popolazione italiana, sia per quella straniera. Le iscrizioni resteranno aperte ancora nelle prossime settimane. Per informazioni: 0141095803 o 0141320428,

segreteria@cpia1asti.edu.it

“Con questi corsi il CPIA approda anche nel nord astigiano – sottolinea il dirigente scolastico Davide Bosso – siamo molto soddisfatti dell’adesione raccolta tra la popolazione straniera di Moncalvo e del basso Monferrato. Sarà una bella esperienza per tutti, spesso i territori periferici sono più delicati in ambito di integrazione ma questo nuovo progetto dimostra che è possibile raggiungere ogni realtà quando si fanno i passaggi giusti e si incontrano le giuste sensibilità”.

“Conoscere la cultura e la lingua della propria nuova casa è fondamentale per chi si sposta in una nuova nazione – sostiene il vicesindaco Andrea Giroldo – ciò gli permette in primis di poter comunicare con il prossimo e in secondo luogo di comprendere l’orizzonte valoriale nuovo entro cui ora vive, di apprezzarlo e rispettarlo. Da ciò deriva il miglior ostacolo all’isolamento sociale perché l’individuo può sentirsi ed essere parte della comunità a tutti gli effetti. Auguro buono studio e buone scoperte a tutti i nostri iscritti”