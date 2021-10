Al via “Aspettando Asti BenEssere 2022”: primo incontro dedicato a cucina e cereali

Con ottobre partono gli eventi strutturati di Aspettando “Asti Benessere 2022” della cooperativa della Rava e della Fava.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 30 ottobre al NaturaSì di piazza Porta Torino: “Benessere in Cucina – Alla scoperta dei cereali biologici” con una consulenza gratuita personalizzata a cura del farmacista e kinesiologo dottor Andrea Romagnolo e della dietista dottoressa Serena Manzocco.

In questo primo incontro su unterà l’attenzione su grano, farro, turanicum e segale mentre il 20 novembre prossimo sui cereali senza glutine.

Su prenotazione potranno essere testati i cereali più adatti alla singola persona con il test kinesiologico per poter capire come inserirli nella propria dieta andando ad approfondire le loro proprietà nutrizionali. In omaggio il piano dieta settimanale e le prime ricette da collezionare di ‘Benessere in Cucina’.

Gli incontri si terranno dalle 9 alle 13 su prenotazione allo 0141321869 o all’indirizzo mail altromercato@ravafava.it

ASPETTANDO ASTIBENESSERE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021