Al Salone del Libro di Torino la prima uscita post pandemia per gli studenti del “Pellati” di Nizza Monferrato

Nella giornata di ieri, Lunedì 18 ottobre, le classi 5AR e 5BR indirizzo AFM / SIA dell’Istituto “Pellati” di Nizza Monferrato si sono recate a Torino in visita guidata al Salone Internazionale del Libro accompagnate dai prof. Anna Daddio, Bruno Armano ed Emiliangela Turco. Hanno potuto visitare gli stands delle case editrici e acquistare libri utilizzando un buono omaggio da dieci euro messo a disposizione dalla Regione Piemonte a favore degli studenti piemontesi delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Salone del libro ha organizzato appositamente per le scuole incontri con scrittori, laboratori e dibattiti. La classe 5AR ha preso parte ad un incontro con Roberto Saviano mentre la classe 5BR ha assistito ad un monologo sulla vita e sulla produzione letteraria di Italo Svevo, un autore che rientra nel programma di letteratura del quinto anno. La classe 5BR ha proseguito nel pomeriggio l’attività a Torino recandosi al Museo nazionale del cinema.

L’organizzazione delle uscite da scuola è ancora complicata, così come è ancora estremamente regolamentato lo spostamento sui mezzi di trasporto, l’accesso a manifestazioni e musei ma la visita ha rappresentato per le classi, al di là delle ricadute didattiche, un importante momento di socializzazione, un primo passo verso la normalità. Normalità di cui sia docenti che studenti hanno davvero bisogno dopo quasi un anno e mezzo in cui fiere, manifestazioni e saloni non hanno potuto essere organizzati e ogni uscita da scuola era vietata.