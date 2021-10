Al NaturaSì di Asti di suò sostenere la Fondazione Seminare il Futuro per la tutela delle sementi

Il NaturaSì di Asti aderisce anche quest’anno alla campagna Seminare il Futuro e presso il punto vendita di piazza Porta Torino 14 sarà possibile sostenere la Fondazione omonima attraverso una libera donazione in cassa.

L’agricoltura parte dal seme e, per questo, NaturaSì si impegna nella tutela e nella ricerca delle sementi: sementi specifiche per il biologico, che non abbiano subito manipolazioni, liberamente riproducibili dagli agricoltori e libere da controlli economici.

“I semi nelle mani degli agricoltori non parlano solo di aspettative future ma anche di un passato di saggezza che risale ai tempi antichi – spiegano dal punto vendita – Ed è proprio al passato che dobbiamo tornare a guardare recuperando ciò che è andato perso a causa di anni di selezione dei semi destinati a un’agricoltura di tipo industriale, per arrivare a selezionare sementi del presente, adatte all’agricoltura biologica. Semi in grado di crescere in modo energico e vitale, di tollerare e resistere a parassiti e malattie, di competere con le piante infestanti: tutto questo si può fare senza uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici. I semi sono un bene comune, da tutelare e preservare per le generazioni future e tutti noi, a diverso livello, possiamo avere un ruolo attivo in questo processo di evoluzione delle nostre colture”.

Quest’anno, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sostenere le attività di ricerca della Fondazione Seminare il Futuro attraverso una libera donazione in cassa. NaturaSì, fino ad ora, ha donato 150.000 euro.