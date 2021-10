Ad Asti la riunione dei Rotary Club gemellati

Venerdì, sabato e domenica scorsi si è svolta la periodica riunione rotariana tra i club gemellati con Asti, ovvero il francese Avignone, lo svizzero Interlaken e il tedesco Friedrichshafen-Lindau.

Numerosi i soci giunti dalle altre città straniere che hanno partecipato ad un nutrito e interessante programma predisposto dal Presidente Rossella Maggiora e dal Consiglio Direttivo.

Nel pomeriggio di Venerdì 1 ottobre il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto gli ospiti nell’atrio del Comune, per porgere il suo saluto e brindare con un ottimo Alta Langa 120 mesi del nostro territorio.

La sera gli ospiti sono stati accolti come tradizione presso le abitazioni dei soci astigiani o in ristoranti della città; sabato mattina hanno potuto visitare, accompagnati dalle guide, il Museo Paleontologico cittadino e poi un’importante cantina di Costigliole d’Asti.

La serata di sabato è stata dedicata ad una cena di gala in un locale astigiano.

Domenica, dopo la riunione dei Presidenti dei club, spazio al 15° Concerto Internazionale Douja D’Or presso il Salone del Refettorio del Seminario Vescovile, con l’esibizione di artisti giovani e promettenti: Leonardo Zaccarelli (arpa), Arianna Montesano e Gabriele Manfredi (chitarra classica), Ganvai Friedrich (tromba), Elisso Gogibedaschwili (violino) e Jacopo Giovannini (pianoforte), tutti bravissimi, che hanno riscosso grande apprezzamento e lunghi applausi da parte dei presenti.

Al termine, un veloce e leggero pranzo dell’amicizia; poi, la partenza, in attesa di rivedersi il prossimo anno ad Avignone.