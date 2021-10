Ad Asti il 9° ritrovo ex dipendenti Weber: un momento per rivivere la storia

La WEBER stabilimento di Asti, di via Mulino Cauda, ha rivissuto momenti storici, nel 9° ritrovo ex dipendenti, avvenuto al ristorante “La Fertè” dopo la Messa celebrata per i defunti nella Chiesa Maria Ausiliatrice di Viatosto, dal parroco don Giancarlo Iraldi.

Si sono ritrovati ex colleghi della storica realtà produttiva di Asti, nel pieno rispetto delle regole imposte sulla pandemia. Progettisti, aggiustatori, elettricisti, addetti alla produzione, commerciali, tecnici, impiegati degli uffici, hanno condiviso ricordi, nostalgia e gogliardia, nella piena consapevolezza di aver contribuito nel corso degli anni, dal 1962 al 1992, all’evoluzione dell’azienda. Il successo della manifestazione dimostra la solida amicizia e l’affetto che lega il gruppo che si può chiamare “grande famiglia”.

Il prossimo sarà sabato 26 marzo 2022, data in cui ricorrerà il decennale del ritrovo.