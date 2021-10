Ad Asti genitori e figli si mettono in cammino insieme: l’iniziativa del Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie del Comune di Asti propone una nuova attività “Mettiamoci in cammino” rivolta ai genitori con bambini di età 0-6 nelle seguenti giornate: mercoledì 3 novembre, sabato 13 novembre, mercoledì 17 novembre e sabato 27 novembre dalle 10 alle 12.

Su tratta di una camminata che seguirà un itinerario con ritrovo in piazza Roma 4 per giungere al Parco Emanuele Pastrone. La partecipazione è gratuita ed è necessario il green pass con prenotazione obbligatoria al numero 3516422552 (Cristina).

“Un’iniziativa che permetterà ai genitori di fare nuove conoscenze e per dedicare a se stessi ed ai propri figli del tempo di qualità, attraverso momenti di ascolto e di confronto sulle tematiche della genitorialità, al fine di poter mettere parola sulla dimensione dello stare in relazione con altri e con il proprio bambino – spiegano dall’Assessorato alle Politiche Sociali – Vuole essere un modo alternativo di condividere degli spazicon il gioco e la lettura, concedendosi la possibilità di condividere momenti di pensiero sulla genitorialità accompagnati dalla guida dell’educatrice professionale Cristina Giorgione. L’équipe del Centro per le famiglie vi aspetta per esplorare nuovi modi di stare insieme, in un’ottica di condivisione e di co-costruzione consapevole di progetti a sostegno della cura delle relazioni familiari”.

Sono inoltre attivi, il “Corso di massaggio infantile – A.I.M.I.”rivolto alla fascia 0-12 mesi, tenuto dall’educatrice professionale insegnante certificata A.I.M.I., Mariangela Ortolan e i percorsi sulla Gestione del Conflitto condotti dalla Psicoterapeuta dott.ssa Alessandra Placchi e dall’assistente sociale dott.ssa Gloria Marcarini, specializzate nella conduzione dei Gruppi di Parola(GdP).

“Riteniamo che il Centro per le Famiglie sia un punto di riferimento fondamentale per genitori e bambini – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – uno spazio di dialogo che può aiutare ad affrontare i cambiamenti e le trasformazioni dei nuclei famigliari; l’Amministrazione pertanto appoggia e sostiene tutte le buone prassi per garantire una migliore qualità della vita”.

Per avere informazioni sui servizi proposti dal Centro per le Famiglie del Comune di Asti contattare 3341155626o, centrofamiglie@comune.asti.it. Il Centro per le Famiglie è aperto al pubblico nei giorni di mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e sabato dalle 9 alle 12.