Ad Antignano il primo degli eventi dell’Ecomuseo BMA: lo spettacolo “Storie di paese (storj ‘d pais)”

L’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano realizza anche quest’anno una serie di eventi di teatro, musica e memoria. In particolare, vari saranno gli appuntamenti nei week end di ottobre.

Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti ed il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT. E’ attuato con la Rete Ecomusei Piemonte e il Laboratorio Ecomusei, in partnership con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Per la sua realizzazione sono coinvolti l’ARchivio TEatralità POpolare di Casa degli alfieri per la parte teatrale e Joint Music per la parte musicale.

Domenica 10 ottobre alle ore 16,00 ad Antignano (AT) nella Piazzetta degli Ulivi ci sarà lo spettacolo “Storie di paese (storj ‘d pais)” narrazioni, musica e voci del Teatro degli Acerbi, con la partecipazione di Simona Colonna.

Storie di paese, un paese di storie divertenti, un microcosmo di aneddoti, personaggi, avventure al limite del paradossale. Le storie inventate si mescolano alle storie vere, quelle del paese in cui lo spettacolo prende vita.

La narrazione, attraverso a letture, passa dalla vigna e dalle eterne dispute per quel “grado” in più, alla tavola e alle sue delicate prelibatezze, come il “Bunet del dottor Porretti”, fino a descrivere la rivincita sul mondo di una “donna di Langa”, momenti che corrono sul filo della melodia e della memoria.

Un delicato scorrere nel quale si ritrova il mondo contadino della nostra terra con la sua ironia e i suoi tempi, con quella saggezza mai dimenticata e tutta da scoprire.

Rielaborazione di testimonianze popolari e racconti di Bruno Bianco, scrittore montegrossese vincitore di molti premi letterari a livello nazionale, sensibile osservatore e testimone diretto della vita contadina intervallati da brani umoristici di Carlo Artuffo, noto comico e cabarettista piemontese della metà del secolo scorso; interpretazione degli attori Fabio Fassio e Patrizia Camatel del Teatro degli Acerbi, con musiche e canzoni popolari piemontesi eseguite dal vivo e cantate da Simona Colonna, unica artista italiana ad accompagnare il canto con il violoncello “Chisciotte”.

Una straordinaria artista ed interprete. Le sue canzoni raccontano storie forti, leggende e misteri. In piemontese (è di Fossano, terra cuneese) e in italiano. Perché la musica popolare non smette di pulsare.

Momenti di divertimento e di riflessione, piccoli e grandi drammi di campagna, storie che fanno sorridere, storie che fanno pensare, storie di gente di paese.

Ingresso gratuito, posti disposti secondo la normativa COVID-19. A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Ci sarà poi un secondo appuntamento ad Antignano, con l’amministrazione che conferma il suo impegno in appuntamenti culturali: sabato 23 ottobre lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero.

Info: www.ecomuseobma.it www.archivioteatralita.it e su facebook e instagram.