Ad Agliano Terme prosegue Barbera Unplugged

Ad Agliano oltre 100 etichette e 22 produttori sono i protagonisti di Barbera Unplugged, che prosegue nella giornata di oggi, domenica 10 ottobre.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, in piazza Castello, sono state tante le autorità che si sono riunite per rendere omaggio al vino re di questo territorio: tra gli altri, l’onorevole Andrea Giaccone, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso, l’Assessore regionale Marco Gabusi, la provincia di Asti rappresentata da Ivan Ferrero, tanti sindaci del territorio accolti dal padrone di casa Marco Biglia, sindaco di Agliano Terme, in un momento conviviale e di condivisione che vuole essere rappresentativo come segnale di una vera ripartenza nel nome delle tipicità astigiane e non solo.

Infatti, ad Agliano si celebra ormai da tanti anni il connubio tra Barbera e il pesce, in particolare il baccalà norvegese.

