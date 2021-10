Questa mattina, mercoledì 13 ottobre, presso la Scuola Alberghiera di Agliano si è tenuta la cerimonia di consegna della donazione fatta alla Scuola stessa dalla Famiglia Soldadino.

Erano presenti alla cerimonia al completo, accolti dalla presidente della Scuola, Annalisa Conti, e dal direttore, Davide Rosa, la famiglia Soldadino, l’assessore regionale Marco Gabusi, il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, i sindaci di Agliano, Marco Biglia, Asti, Maurizio Rasero, Canelli, Paolo Lanzavecchia, Nizza, Simone Nosenzo, il presidente della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni (e anche sindaco di Mombercelli) Ivan Ferrero, e il presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Filippo Mobrici.

di 29 Galleria fotografica Donazione famiglia Soldadino alla Scuola Alberghiera di Agliano









La famiglia Soldadino ha deciso di fare una donazione di 60mila euro erogati in tre anni di cui beneficeranno gli studenti e le studentesse di entrambi i percorsi (alberghiero e cucina), per ricordare la signora Anna Giulia Tranchini, venuta a mancare a novembre del 2020. Il marito Giorgio, d’accordo con le quattro figlie, ha voluto trovare un modo per ricordarla e onorarla attraverso una donazione alla scuola alberghiera di Agliano considerando che la signora Anna credeva fermamente nella formazione come veicolo essenziale all’espressione delle potenzialità e dei talenti dei giovani (era insegnante) e ha scelto lei di essere sepolta nel cimitero di Agliano (nonostante sia lei sia il marito siano di origine livornese e abitino tutti a Milano) in quanto da oltre 30 anni possiedono una casa proprio sulle colline di Agliano dove la famiglia ha sempre trovato calore, accoglienza e dove la signora Anna si sentiva se stessa.