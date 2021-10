A Villanova d’Asti un pomeriggio dedicato ai bambini tra racconti e fotografie

Pomeriggio dedicato ai bambini sabato prossimo 16 ottobre a Villanova d’Asti.

Alle 15.30, presso la Biblioteca Comunale di Villanova d’Asti, la scrittrice Sara Troletti presenterà il suo libro per bambini “Storie per far sogni belli” (Planet Book).

Sara Troletti è nata a Milano nel 1976. Vive a Pralormo, in provincia di Torino, con il marito e i loro quattro figli, e insegna nella Scuola Primaria da più di venti anni. “Storie per far sogni belli” è il suo libro d’esordio ed è un insieme di racconti fantastici, da farsi leggere o da leggere prima di dormire. Il filo conduttore che li accomuna è il messaggio positivo e il lieto fine che rasserena e trasmette leggerezza. In ciascun racconto sono presenti elementi della natura che grazie alla fantasia prendono vita, trasportando il lettore e chi ascolta nel loro mondo, permettendo di immedesimarsi nelle loro caratteristiche e nelle loro avventure. Il libro va incontro ai diversi gusti dei lettori che prediligono i racconti fantastici, a lieto fine e che sanno sognare.

Seguirà la presentazione, alle 16.30, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Raccontaci l’Elogio della Bionda con uno scatto…”, dedicato agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Villanova d’Asti.