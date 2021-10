A “Tavola” con il nutrizionista clinico e medico dietologo Giorgio Calabrese: ciclo di incontri promossi da Coldiretti Asti

Agricoltura, alimentazione, salute, ambiente e politiche sociali: se ne parlerà nelle conferenze “A tavola con il Nutrizionista Clinico e Medico Dietologo Giorgio Calabrese”, organizzate da Coldiretti Asti con il Mercato Contadino di Campagna Amica.

“Asti è una terra che amo, mi sono sempre speso per questa città – commenta il professor Calabrese – Ho accettato subito la proposta Coldiretti e non solo perché questa iniziativa si svolge nella mia città: la salute nasce a tavola, e la conoscenza dell’agricoltura è fondamentale”.

In programma quattro incontri di formazione e informazione per giornalisti, medici, farmacisti, insegnanti, studenti e ristoratori: vere e proprie Lectio Magistralis tenute dal professor Calabrese, con introduzione-riflessioni della giornalista Marina Rissone.

Organizzati con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti, saranno validi per i crediti formativi dei giornalisti e i crediti Ecm.

“Con questa nuova iniziativa, grazie alla prestigiosa e qualificata, nonché qualificante, disponibilità del dottor Calabrese – sottolinea Marco Reggio, presidente Coldiretti Asti – intende rafforzare relazioni e collaborazioni con il tessuto cittadino. Non dimentichiamo che la nostra agricoltura è ricca di specialità ed è importante far conoscere i prodotti ai nostri astigiani”. “Agricoltura, alimentazione e salute sono temi strettamente legati ma servono consapevolezza, conoscenza, ricerca e formazione continua – aggiunge Diego Furia, direttore Coldiretti Asti – Siamo convinti che non si possa fare promozione senza formazione e consapevolezza. Abbiamo coinvolto il professor Calabrese, un’eccellenza internazionale, uno tra i più grandi esperti su alimentazione e salute”.

Questo, il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno in presenza presso il Mercato Contadino Campagna Amica di corso Alessandria 271 ad Asti (in webinar solo per le scuole)

LUNEDI’ 25 OTTOBRE orario 16-19

L’AUTUNNO ALLA TAVOLA

(incontro valido anche per ristoratori/rilascio di ATTESTATO finale)

Temi: Vino&Tartufi, proprietà, virtù e curiosità; Agroalimentare e ortofrutticolo: crudo o cotto? Chi perde e chi guadagna; Rischi, allergie e intolleranze nella ristorazione

VENERDI’ 21 GENNAIO orario 20,30-23,30

DIETA-DIETE

(incontro valido anche per i crediti ECM dei Farmacisti). Temi: Le erbe officinali e aromatiche; gli integratori alimentari; diete e farmaci; le diete nel mondo per genere, età e cultura

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO orario 9-12

ALIMENTAZIONE e SVILUPPO

Temi: Diete e stili di vita squilibrati (focus nel tempo della pandemia): ripercussioni nel medio e lungo termine; alcol. Da quando e come?; alimentazione e sport.

Collegamento in Webinar con le scuole; in presenza per insegnanti e rappresentanti di classe e d’Istituto

SABATO 19 MARZO orario 9-12

ALIMENTAZIONE e SALUTE

(incontro valido anche per i crediti ECM dei Medici)

Temi: Cardiopatici e Diabetici: semafori verdi, arancioni e rossi; com’è cambiata l’alimentazione durante la pandemia; grassi e Carboidrati a lento rilascio; diete e farmaci