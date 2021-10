A San Damiano d’Asti intitolazione del piazzale di via Cisterna a Olga Idrame

Verrà intitolata domenica prossima, 10 ottobre, a Olga Idrame la piazza di San Damiano che sorge nei pressi del semaforo delle scuole medie. L’appuntamento per le 11 con i saluti del sindaco Davide Migliasso, delle autorità e un momento di intrattenimento con la banda musicale cittadina.

Olga Idrame è stata una cittadina sandamianese che fece la staffetta partigiana durante la Resistenza. Per l’occasione l’associazione toponomastica femminile consegnerà all’amministrazione di San Damiano la targa di comune amico.

Nel mese di novembre partiranno i lavori di asfaltatura in diversi tratti stradali del territorio comunale: tra questi il piazzale davanti alle scuole elementari in frazione San Giulio, alcuni tratti in frazione Lavezzole e San Luigi e alcuni tratti del concentrico, dove verrà fatto un battuto di cemento e ricollocato l’acciottolato tipico del centro storico.

“Si tratta di un secondo lotto di lavori per un totale di 140 mila euro che arrivano da fondi statali” spiega il sindaco.

Altre notizie dal paese:

– riprendono nel mese di novembre le attività dell’Utea, lo scorso anno fortemente ridimensionate a causa del Covid. Ci saranno 11 incontri culturali a partire dal 16 novembre, 44 lezioni di attività motoria a partire dall’ 8 novembre e da febbraio partirà anche un corso di nordic walking. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere alla biblioteca comunale, in piazza 1275, oppure sul sito corsi.utea.it

– venerdì 8 ottobre alle 21 si terrà un nuovo incontro culturale in sala consiliare: sarà presentato il libro “Fortunato Tuttobene. Il gigante della bassa” di Franco Testore.

– in occasione del percorso di avvicinamento alla fiera del tartufo che si terrà a San Damiano il 7 di novembre, l’associazione trifulau sandamianesi “Trees and truffles” organizza alcune esperienze di ricerca del tartufo, accompagnati da trifulau esperti. Le ricerche si terranno domenica 17 e 31 ottobre,28 novembre, 5 e 8 dicembre, dalle ore 10 alle 11. Per prenotazioni e informazioni 3287849270.

– il 6 ottobre l’ecostazione Gaia sarà chiusa per riunione sindacale