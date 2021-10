A Isola d’Asti inaugurata un’area giochi dedicata a Melvin Jones razie al contributo del Lions Club Costigliole d’Asti

A Isola d’Asti oggi, domenica 24 ottobre, è stata inaugurata un’area giochi dedicata a Melvin Jones, fondatore del Lions Clubs International, grazie al contributo del Lions Club Costigliole d’Asti.

Dopo il service dello scorso anno sociale destinato agli spazi all’aperto di nove Scuole dell’Infanzia del Territorio, continua l’attenzione del Lions Club Costigliole d’ Asti alle necessità dei più piccoli. E’così nata una significativa collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Isola d’ Asti e in particolare con il Sindaco Michael Vitello che ha accolto con entusiasmo l’idea di dedicare a Melvin Jones, Fondatore del Lions Clubs International, lo spazio giochi situato nel cuore del paese accanto alla “panchina rossa” e a due passi dalla sede locale della Croce Rossa e della Biblioteca Civica.

“Ricordare il Fondatore del Lions Clubs International Melvin Jones con un’area pubblica dedicata, è un’iniziativa a cui pensavamo da tempo, sottolinea Mario Narciso presidente del L.C. Costigliole d’Asti. La costruttiva e propositiva collaborazione con il Sindaco di Isola d’ Asti, anch’egli sensibile verso le tematiche sociali, ha permesso la sua veloce realizzazione”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e della popolazione, evidenzia il Sindaco di Isola d’ Asti Michael Vitello, ringrazio di cuore il Lions Club di Costigliole d’Asti per il generoso contributo donato. Questo momento, non rappresenta solo una intitolazione di un’area giochi, ma auspico sia l’inizio di un proficuo percorso, che vedrà il nostro Comune collaborare sempre di più con l’Associazione lionistica costigliolese, in modo da valorizzare e far crescere insieme il nostro territorio. Il tutto nel pieno rispetto dei valori e dello spirito lionistico”.

All’inaugurazione dell’area giochi Melvin Jones hanno partecipato Autorità, un folto gruppo di cittadini e una cospicua rappresentanza di Soci Lions.