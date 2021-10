A Incisa Scapaccino torna la Sagra del Cardo Gobbo, della Barbera e della Friciula

Dopo la quasi totalità di annullamenti degli eventi nello scorso autunno, quest’anno nell’Astigiano stanno tornando diverse manifestazioni.

Tra i graditi ritorni dopo l’anno di sospensione troviamo anche la Sagra del Cardo Gobbo, della Barbera e della Friciula, organizzata dal Comune di Incisa Scapaccino in collaborazione con la Pro Loco, in programma domenica prossima, 31 ottobre.

Nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso abbia costretto gli organizzatori a ridurre un po’ l’evento c’è stata la volontà di celebrare i prodotti della terra.

Durante tutta la giornata saranno presenti bancarelle con prodotti enogastronomici delle aziende locali e non, alle 15,30 la tradizionale Bagna Cauda con la distribuzione della rinomata Friciula di Incisa.

Sarà un pomeriggio in musica con “Lui, Lei e l’altro”.