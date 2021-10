A Fuoriluogo Asti la presentazione di “S-tralci di vite”

Sabato prossimo, 6 novembre, verrà presentato a Fuoriluogo Asti (via Govone 15) “S-tralci di vite”, edito dalla casa editrice Golem, e promosso dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, frutto di un progetto che ha messo in relazione fra loro il ruolo dello scrittore e quello dello psicologo, tra analogie e differenze, ma sempre accomunati dal contatto imprescindibile con le persone. La raccolta è comprensiva di dieci racconti, tutti quanti in qualche modo frutto del connubio tra l’amore per la psicologia e quello per la scrittura, che unisce i dieci autori.

Prendono così vita spicchi di mondi animati da sensibilità eterogenee e, per certi versi, anche complementari. Un caleidoscopio di emozioni, dalle più irrefrenabili paure seppellite negli incubi slatentizzati dall’inconscio alla tenerezza fonte di creatività che cura e dischiude la possibilità di nuovi inizi.

Progetto di Psicologia e Scrittura promosso dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte

“S-tralci di vite” nasce a conclusione di un progetto promosso dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte e ideato da Omar Fassio, psicologo psicoterapeuta autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di alcuni testi narrativi, nonché Dottore di Ricerca in Psicologia

Clinica e delle Relazioni Interpersonali.

Animato da una profonda passione per la scrittura, oltre che per la psicologia, e da un generoso desiderio di condividerla mettendo a disposizioni dei colleghi le sue competenze, Omar ha ottenuto dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte l’approvazione del Progetto “Psicologia e scrittura”, articolato in due fasi principali. La prima, svoltasi all’inizio del 2021, è consistita nella realizzazione di un ciclo di webinar su “Psicologia e Scrittura”, rivolti ai colleghi iscritti all’Ordine e tenuti dal giallista torinese Massimo Tallone, con la moderazione dello stesso Omar. Durante il corso sono stati trattati prerequisiti e tecnica della scrittura di racconti e romanzi, con un’attenzione particolare per analogie e differenze individuabili tra la professione di psicologo e quella di scrittore. In breve, infatti, il primo è chiamato a cercare di leggere e spiegare in termini anche espliciti e soprattutto il più chiari e comprensibili possibile la realtà, pur sempre soggettiva, alle persone che a lui si rivolgono, nell’intento di attribuire significati nuovi e costruttivi ad eventi e vissuti emotivi presenti e passati. Lo scrittore, invece, può permettersi di alludere e suggerire, per stimolare la curiosità e l’interesse dei suoi lettori, lasciando questi ultimi liberi di proiettare il proprio mondo interiore sulle intelaiature narrative messe a punto, anche solo con poche, e per questo tanto più enigmatiche, pennellate. Entrambi, però, non possono prescindere da una conoscenza ricca e accurata delle parole e del loro uso, il cui ruolo risulta più che cruciale per le finalità della professione.

Al termine del ciclo di webinar, seguito da circa 200 colleghi, chi di questi lo desiderasse, è stato invitato a produrre l’incipit di un racconto, che è stato valutato da una giuria composta da Omar, Massimo Tallone e l’editore di Golem Edizioni, Giancarlo Caselli. In questo modo, sono stati selezionati dieci incipit prodotti da altrettanti psicologi e psicologhe che hanno partecipato alla seconda fase del progetto, consistente nell’elaborazione della raccolta di racconti.

Sabato 6 novembre 2021 Ore 17:30

Prenotazioni: eventi@fuoriluogoasti.com Accesso con green pass

Titolo: S-tralci di vite.

Autori: Laura Cusano, Eleonora Galluzzo, Stefania Micca, Andrea Rhon, Daniela Ruffa, Paola Sacchettino, Carolina Schiavone, Andrea Testa, Erica Cristina Vallocchia e Pietro Viano.

Curatori: Omar Fassio e Massimo Tallone.