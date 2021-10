A Castiglione Tinella appuntamento domenicale con la festa sociale della Fidas

E’ previsto per domenica 10 ottobre l’annuale appuntamento con la festa sociale del Gruppo Fidas castiglionese guidato da Paola Aimasso.

Nell’antica chiesa di Sant’Andrea dalle ore 10.15 si terrà la premiazione dei donatori benemeriti e dopo la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni; dallo scorso anno infatti, la consegna della copia di questo importante testo è stato inserito all’interno di questo evento, anche perché la Fidas consegnerà insieme al Comune un suo dono, volto a promuovere l’attività di donazione tra i giovani.

I donatori premiati quest’anno sono Paolo Cacciabue e Gabriella Perrone con la medaglia d’oro, Giovanni Icardi con la medaglia d’argento, Paola Aimasso, Simone Ferrero, Serena Gaglioti, Paola Galea, Mauro Maggiorotti, Roberto Tosa con la medaglia di bronzo; Paolo Gattuso riceve invece il diploma.

Alle ore 11.15 segue la Santa Messa in suffragio dei donatori defunti e poi l’omaggio ai monumenti in ricordo dei donatori e dei caduti. Altra novità importante è l’inaugurazione della nuova sede per i prelievi, che dall’ultima donazione si svolge nei locali al piano superiore del palazzo comunale. La giornata si concluderà con il pranzo sociale al ristorante Campagna Verde.