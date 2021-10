A Castelnuovo Belbo commemorazione in ricordo dell’appuntato Vincenzo Lorenzo Terzano

Venerdì 29 ottobre, in occasione del 121° anniversario della nascita dell’appuntato Vincenzo Lorenzo Terzano, Medaglia d’argento al valor Militare dell’Arma dei Carabinieri, si terrà a Castelnuovo Belbo la commemorazione organizzata dall’Amministrazione comunale.

Terzano, nato a Castelnuovo Belbo nel 1900, morì in servizio il 18 giugno 1926 nei pressi di Castellaro de Giorgi, in provincia di Pavia, in uno scontro a fuoco col bandito Sante Pollastro e altri quattro complici, che si preparavano a rapinare la filiale di Mede della Banca Popolare di Novara.

La commemorazione prevede alle 10.30 la Santa Messa in piazza Municipio. Seguirà il ricordo dell’evento storico con il racconto di Gianluca D’Aquino e il discorso delle Autorità. Alle 12 deposizione della corona presso il sepolcro di famiglia dell’Appuntato Terzano nel Cimitero comunale, a cura del Sindaco e dei familiari del caduto.

Al termine rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nella parrocchia di San Biagio.