A Canale la mostra “Umani”: sulle tele di Giancarlo Giordano la sofferenza del manicomio

Dopo una lunga assenza, il collettivo canalese Artisti per Caso torna ad animare il panorama culturale roerino con una mostra personale, l’esposizione dal titolo “Umani” dell’artista Giancarlo Giordano che sarà allestita dal 9 al 31

ottobre nella Chiesa di San Giovanni a Canale d’Alba.

Per tutto il mese di ottobre la mostra sarà a ingresso libero, visitabile il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. In settimana su prenotazione per gruppi e scuola. Per l’accesso è richiesto il Green Pass.

Quindici opere dell’artista Giancarlo Giordano (1940), pittore contemporaneo di formazione autodidatta il cui lavoro artistico è stato segnato da una sofferta esperienza umana e lavorativa presso il manicomio di Racconigi, saranno esposte nella Chiesa di San Giovanni, nel cuore di Canale. Un viaggio alla scoperta di un segno particolarmente intenso e materico, di colori violenti, di volti deformati che parlano e che penetrano negli abissi universali dell’uomo.

Ciò che emerge dal lavoro di Giordano – dai suoi quadri come dalle sue sculture – è un inferno vivo che insieme riporta anche sfumature di dolcezza e di misericordia. L’intento artistico di Giancarlo Giordano è inscindibile dalla sua parabola esistenziale: testimone in prima persona del dramma sociale e politico che è stata la lunga esistenza dei manicomi in Italia, Giordano si fa carico della sofferenza degli esclusi, degli ultimi, portandola a vivere sulla tela.

Si distinguono due periodi nel suo stile pittorico: uno anteriore all’entrata come operatore sanitario nel manicomio di Racconigi, caratterizzato da puro estetismo verso l’arte e i colori; e un altro, sorto proprio a contatto con l’esperienza manicomiale. Aver conosciuto la disperazione di così tante anime segnate dalla malattia psichica, di così tante esperienze di abbandono, solitudine e incomprensione, ha reso la sua arte un simbolo universale contro l’esclusione dei più deboli.

Le quindici opere di Giancarlo Giordane esposte nella Chiesa di San Giovanni a Canale, selezionate da Francesco Occhetto, incarnano il dolore dei pazienti incontrati nella ventennale esperienza del manicomio di Racconigi e si trasformano in una manifestazione universale della sofferenza dell’uomo di ogni tempo e paese. Donne e uomini internati, disadattati sociali, amici, in ogni soggetto delle tele di Giordano si diviene spettatori del dramma collettivo che racchiude la fragile natura dell’essere umano sin dalla notte dei tempi.

La mostra verrà inaugurata sabato 9 ottobre alle 17, in piazza Italia, sul sagrato antistante la Chiesa di San Giovanni. Durante i successivi weekend di apertura della mostra si susseguiranno quattro appuntamenti artistico culturali:

Sabato 16 ottobre, ore 21.00: “Concerto omaggio alla pittura di Giancarlo Giordano”, voce e violoncello di Simona Colonna. Sabato 23 ottobre, ore 18.30: proiezione, a cura della prof.ssa Marina Pepino, dello spettacolo teatrale “Omnes colores”, diretto da Koji Miyazaki e VincenzoGamna nonché ispirato alla sua esperienza di arte terapeuta nel manicomio di Racconigi. Sabato 30 ottobre, alle 17.00, presentazione del libro del prof. Giovanni Tesio “I colori del nero. Arte e vita nel manicomio di Racconigi”. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.

In occasione della mostra “Umani” è stato realizzato un catalogo, disponibile in vendita, contenente le quindici opere esposte e arricchito dagli interventi di Ida Isoardi, Giorgio Barberis, Giovanni Tesio e Francesco Occhetto. Il Comune di Canale, con il suo patrocinio, e le associazioni Leo Club Canale Roero, Lions Club Canale Roero, l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, con il loro sostegno economico, hanno reso possibile l’allestimento della mostra.

Giancarlo Giordano