Volontariato: le iniziative proposte dal Comune di Asti ai giovani che vogliono mettersi in gioco

Il Comune di Asti, nell’ambito della programmazione delle Politiche Giovanili, propone la seconda edizione del progetto “Volontariato Giovani in Azione”, evento di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza attiva e del volontariato tra i giovani.

Con l’arrivo dell’autunno i giovani della città, di età compresa tra i 18 ed i 32 anni, potranno partecipare attivamente alle iniziative rivolte ai loro coetanei con attività di volontariato e supporto nell’organizzazione di diversi eventi.

Venerdì 24 settembre daranno il loro contributo all’ultimo “Aperitivo in musica” allo sportello Informagiovani, supportando lo staff organizzativo nella gestione degli ingressi dei partecipanti, misurazione temperatura, elenchi nominativi e gestione dell’evento.

Mercoledì 6 ottobre daranno il loro supporto all’evento “Flash mob” del Servizio Civile Universale, organizzato dal Tavolo regionale Enti Servizio Civile (TESC) di cui Comuni di Asti e di Torino saranno i territori ospitanti, collegati in streaming con tutti gli Enti di Servizio Civile della Regione Piemonte. E’ inoltre in corso di definizione l’organizzazione di un ulteriore evento in cui si prevede la presenza del volontariato per la fine del mese ottobre, nel quale saranno coinvolti i ragazzi partecipanti alle precedenti iniziative.

Il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora alle Politiche Giovanili Elisa Pietragalla appoggiano l’iniziativa e ricordano che “l’Amministrazione intende attivare i giovani della città in qualità di volontari attraverso una mobilitazione pubblica che sarà curata dall’Informagiovani comunale, grazie ad un meccanismo di iscrizioni che preveda un percorso organizzato e strutturato ed una forma di riconoscimento ai giovani volontari partecipanti”.

Al fine di un maggiore coinvolgimento di giovani e in un ottica di lavoro di rete, sono parte del progetto anche i giovani volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Asti che parteciperanno agli eventi con il loro prezioso supporto. Per informazioni si può contattare lo sportello Informagiovani del Comune di Asti ai seguenti numeri 0141399423 – 3341155574 informagiovani@comune.asti.it

Di seguito la locandina-invito –>INVITO VOLONTARIATO GIOVANI IN AZIONE POLITICHE GIOVANILI 2021