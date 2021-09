Visita guidata dell’Archivio di Stato di Asti per le Giornate Europee del Patrimonio 2021

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 l’Archivio di Stato di Asti propone una visita guidata della sede monumentale.

La visita sarà occasione non solamente di accedere ai locali dell’ex monastero cistercense femminile di Sant’Anna e Santo Spirito, caratterizzati in particolare dall’opera degli architetti Francesco Valeriano Dellala di Beinasco e Benedetto Alfieri, ma anche di sviluppare il tema scelto dal Consiglio di Europa per questa edizione: “Heritage: All inclusive”, tradotto in “Patrimonio culturale: Tutti inclusi!”

Accessibilità, inclusività e partecipazione di tutti i cittadini saranno al centro dell’iniziativa, un’occasione per avvicinarsi al mondo degli archivi e per conoscere la missione istituzionale degli Archivi di Stato che conservano, valorizzano e mettono a disposizione dei cittadini la documentazione prodotta dagli uffici statali ma non solo.

La visita guidata, della durata di 45 minuti circa, si svolgerà in tre turni: alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre scrivendo ad: as-at.salastudio@beniculturali.it e indicando la fascia oraria prescelta e un recapito telefonico.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione della trasmissione e diffusione dell’infezione da COVID19. Per partecipare è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Ingresso da via Govone 9 e uscita da via Galimberti 24.