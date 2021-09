Vini bio di San Marzanotto protagonisti al NaturaSì di Asti

Proseguono al NaturaSì di piazza Torino14 in Asti gli incontri con i produttori locali per la serie Bio Tipico Locale. Sabato 11 settembre sarà presente la storica azienda biologica Rovero di San Marzanotto d’Asti con cui la Cooperativa della Rava e della Fava collabora dal 2010.

La famiglia Rovero coltiva da tempo immemorabile i vigneti siti sulle prime colline del Monferrato che, a sud di Asti, offrono impareggiabile terreno di coltivazione di grandi vini. L’azienda agricola è composta da circa 25 ettari di terreno collinare, di questi circa 20 sono coltivati a vigneto ed i restanti a frutteto, orto e seminativo.

Le attività svolte comprendono: l’azienda agricola, coltivata secondo le regole della più moderna agricoltura biologica (certificazione I.C.E.A.); la cantina di vinificazione e l’affinamento dei vini; la distilleria con alambicchi discontinui a bagnomaria, nel rispetto rigoroso della tradizione, per la produzione di grandi distillati; la distillazione, effettuata solo nel periodo di svinatura ed utilizzando esclusivamente vinaccia fresca, consente di ottenere grappe di eccezionale finezza per deliziare i palati dei più raffinati ed esigenti intenditori; l’agriturismo quale punto di assaggio dei prodotti aziendali.

Sabato prossimo sono previste degustazioni guidate dei vini presenti al NaturaSì direttamente dal produttore.

Inoltre per tutta la giornata a fronte di una spesa minima di 20 euro si avrà in omaggio una sporta per la spesa realizzata con materiale riciclato.