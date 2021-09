Villamiroglio si prepara a festeggiare il patrono San Michele

Villamiroglio festeggia sabato e domenica 25 e 26 settembre, il patrono, San Michele. Gli eventi vengono organizzati dall’associazione J’Amis en festa, la Pro loco ed il Comune di Villamiroglio.

Sabato in piazza San Vito sono previsti l’apericena, alle 19.30, a cura della Pro loco cui seguirà alle 21 una rappresentazione narrata sulla vista del missionario Don Balzola, seguace di Don Bosco.

Domenica 26, alle ore 10.30, verrà inaugurato il piazzale antistante la chiesa dei Santi Filippo e Michele intitolato a Don Balzola, al quale seguirà la Santa messa officiata da don Davide Mussone con la partecipazione della corale ‘La Fiaccola’. Alle ore 12.30, ci sarà il pranzo in via Recinto a cura del Ristorante Commercio e dell’associazione J’Amis en festa. Poi, alle 14.30, ci sarà una camminata naturalistica a cura di ‘Camminare il Monferrato’. E’ gradita la prenotazione per apericena e pranzo entro giovedì 23 settembre. Per l’apericena tel. 388/1155343, per il pranzo 346/9761908.