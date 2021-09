Vertenza Blutec, l’aggiornamento della situazione dopo l’incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della FIM CISL AL AT che tratta dell’incontro tenutosi presso il MISE in merito alla vertenza BLUTEC, presente anche ad Asti con un suo stabilimento.

Nella giornata del 9 settembre si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro di aggiornamento sulla situazione del gruppo Blutec. Alla riunione, presieduta dalla viceministra Alessandra Todde, hanno partecipato i commissari straordinari, le Regioni Sicilia, Piemonte, Basilicata e Abruzzo, il Sindaco di Termini Imerese, Invitalia e le organizzazioni sindacali.

Durante l’incontro è stato comunicato dai commissari che il piano concordatario non è stato approvato e che per tanto, già a partire dalle prossime settimane ed entro il termine massimo di 60

giorni si attiverà un programma di cessione delle singole realtà industriali che compongono il gruppo. Tale piano dovrà prevedere soluzioni per tutti gli stabilimenti e garantirà 24 mesi di tempo,

attraverso la copertura di ammortizzatori sociali.

Al netto di Termini Imerese che di fatto resta la situazione più complessa, a breve dovrebbe avvenire la cessione del ramo Metal (ATESSA), per il quale c’è già un una realtà imprenditoriale che risponde ai requisiti industriali e di salvaguardia occupazionale. Invece per i rami di Chemical, Engineering (TORINO) e Lighting (ASTI) ci sono state alcune manifestazioni di interesse e pertanto si procederà con i bandi. Bisogna concludere positivamente le operazioni di cessione dei siti con soggetti che siano in grado di dare la massima garanzia occupazionale e prospettiva industriale.

Per quanto riguarda l’unità di ASTI, attendiamo di conoscere i dettagli del programma di cessione e soprattutto la strategia del Ministero e dei commissari per riqualificare il sito. Auspichiamo la

costituzione di un tavolo di confronto continuo poichè riteniamo che la parte sindacale non debba essere soltanto oggetto di mera informativa, ma parte integrante del processo decisionale su questa vertenza di interesse nazionale.