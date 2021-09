Valcerrina, dopo il Trail arriva l\'Ultra Trail dei Castelli Bruciati

Sabato 9 ottobre l’appuntamento è a Piagera di Gabiano per un trekking naturalistico, una “Ultra Camminata” in Monferrato di circa 11 km. della durata di 3,5 ore circa, in tecnica nordic walking o a camminata libera accompagnati da una guida escursionistica professionale.

Ritrovo a partire dalle 9,00 nel Comune di Gabiano (AL) presso l’area mercatale della Piagera per l’iscrizione – La Partenza sarà alle ore 10,05 subito dopo lo start degli agonisti.

Dopo la partenza il percorso prevede di dirigersi lungo una sterrata inizialmente pianeggiante e successivamente in salita fino a resti del Castello dei Miroglio. Da qui si proseguirà tra il fitto della boscaglia giungendo in frazione Varengo. Si lascerà l’abitato seguendo una strada bianca fino a Cascina Rairolo per poi scendere una stretta pietraia fino a fondovalle. Si proseguirà arrivando alla chiesa di Santa Liberata nel territorio di Villamiroglio per poi proseguire su strade asfaltate e pianeggianti fino a fare ritorno al punto di partenza

Costo iscrizione €. 5,00 con: Guida escursionistica ambientale abilitata.

Difficoltà percorso: facile.

Consigliato abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; mascherina sempre a portata di naso come da normativa anticovid attualmente in vigore.

Come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente OBBLIGATORIE il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale..

Al termine della camminata sarà possibile pranzare con il menù proposto dalla Pro Loco La Tabarina: Primo (pasta), secondo (bistecca con patatine) acqua, vino e caffè (costo €. 15).

La prenotazione come sempre è obbligatoria.

Per info e prenotazioni: Augusto 339 4188277 – augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/events/598280997854752



https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377