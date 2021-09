Va in archivio anche la seconda settimana del settembre sandamianese, la tradizionale rassegna che anima il paese nelle prime settimane di settembre.

Sono stati diversi gli appuntamenti iniziati mercoledì scorso, 8 settembre, in Piazza Libertà con la Serata Rossoblu, a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici di San Damiano d’Asti e gruppi ospiti, proseguita il giorno successivo, giovedì 9 settembre, con l’appuntamento teatrale a cura del SEA in Piazza Giroldi e il venerdì, ancora nella stessa piazza con la presentazione del libro “Anime” di Gianfranco Miroglio a cura del CIF.

di 37 Galleria fotografica Festa dello Sport e festa del Volontariato San Damiano d'Asti 2021









Il fine settimana ha visto diversi momenti importanti: sabato pomeriggio, presso gli impianti sportivi, si è tenuta la festa dello Sport, che ha visto protagoniste le diverse società sportive sandamianesi, mentre alla sera, in Piazza Libertà, si è tenuta la Cena Rossoblu a cura del Comitato Palio di San Damiano d’Asti. Oggi, domenica 12 settembre, ancora un doppio appuntamento con il 10° Trofeo Pistone Rovente in Zona Industriale, e, in Piazza Libertà, la Festa del Volontariato animate dalle tante associazioni che operano nel comune di San Damiano d’Asti.