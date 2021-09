Uomo cade in una cisterna a Tigliole, intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio a Tigliole per soccorrere un uomo caduto all’interno di una cisterna profonda 3 metri. Non si conoscono ancora le cause della caduta.

La persona, che era cosciente ma dolorante sul fondo della vasca, è stata assicurata all’interno di una barella toboga e con tecniche saf riportata in superficie e affidata all’equipe sanitaria intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco.