Un progetto di Web-Radio all’Istituto Pellati di Nizza Monferrato

“Ciao a tutti, siamo un gruppo di studenti del Pellati, appassionati di radio e giornalismo e quest’anno abbiamo deciso di inaugurare un progetto tanto ambizioso quanto stimolante: fondare una vera e propria radio d’Istituto, anzi una web radio. Non si tratta di una radio tradizionale, trasmessa in diretta, bensì di registrazioni audio ascoltabili in ogni momento sul nostro sito.

Abbiamo ideato diverse rubriche, che spaziano dalla cronaca allo sport, passando per la musica e l’archeologia, sempre all’insegna di un’informazione leggera, ma allo stesso tempo chiara e precisa, con un occhio di riguardo verso il locale. Per questo ci stiamo formando anche con l’aiuto di giornalisti ed esperti nelle tecniche di registrazione.

Nel corso dei mesi vogliamo inoltre dare spazio a vostri annunci, segnalazioni e, perché no, perfino ad eventuali reclami. Siamo allo stesso tempo aperti al confronto e desiderosi di sentire la vostra opinione su questa nostra iniziativa. Saremo “gli occhi e le orecchie” del Pellati e dintorni, sempre pronti ad aggiornarvi sull’attualità.

Vi auguriamo un buon inizio di anno scolastico e vi ricordiamo di rimanere sintonizzati su questo canale!”

Queste le parole di presentazione di Gilberto Agatiello e Christian Rocca, due degli allievi che hanno deciso di aderire al progetto, che è partito nei primi giorni di settembre 2021.

A seguirli nella formazione come giornalisti e reporter, ma anche come tecnici informatici ed esperti nel campo della registrazione, sono alcune docenti dell’istituto, ma non mancheranno interventi anche da parte di giornalisti ed esperti.

Si tratta di un gruppo piuttosto numeroso (circa 40 allievi) di tutti gli indirizzi del Pellati, che sta lavorando con entusiasmo e grande serietà. In attesa della pubblicazione dei primi podcast, ecco alcune foto della redazione al lavoro.