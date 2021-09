Trend di crescita positivo per la Miravalle Spedizioni di Asti

Fin dalla data della sua fondazione, nel 1998, Miravalle Spedizioni è un punto di riferimento nel settore dei trasporti e della logistica per il proprio territorio. “Con il nostro ingresso in Palletways, nel 2018, abbiamo beneficiato di un’ulteriore visibilità, che in questi ultimi tre anni ci ha consentito di acquisire nuovi Clienti con un incremento del 35% – dichiara con soddisfazione Fabio Miano, titolare con Marta Rosso dell’azienda – Infatti, nonostante le oggettive difficoltà del periodo, grazie al supporto di Palletways, abbiamo continuato a lavorare ed a movimentare le merci dei nostri Clienti in tutto il Paese. Questo ci ha permesso di assumere nuovo personale e di acquistare nuovi mezzi”.

Palletways Italia, società leader nella movimentazione espressa di merce su pallet a livello nazionale ed europeo, ha affidato in esclusiva alla Miravalle Spedizioni srl le aree di distribuzione dell’intera provincia di Asti e parte della provincia di Cuneo.

Oggi la Miravalle Spedizioni movimenta circa 200/250 pallet al giorno, ha una flotta di 12 mezzi e 1500 mq complessivi di superficie di magazzino. La società offre un’ampia gamma di servizi, dalle spedizioni nazionali a quelle internazionali, dal traporto alla logistica, proponendo incentivi commerciali, che vanno a soddisfare le richieste dei Clienti che sempre più necessitano di servizi dedicati.

“Essere parte del network di Palletways ci rende orgogliosi e ci fa pensare al futuro con fiducia. Se il trend di crescita si conferma, investiremo in nuovi mezzi, aggiungendo furgoni e centinati elettrici, perché crediamo che l’innovazione passi anche attraverso la scelta di una mobilità sempre più sostenibile”, conclude Fabio Miano.

“Raggiungere certe località collinari delle Langhe e del Roero non è sempre agevole. Una realtà come la Miravalle Spedizioni, grazie alla sua conoscenza del territorio, è un partner ideale, in grado di garantire anche in queste zone un servizio di eccellenza e la presenza capillare sul territorio che ci contraddistingue” ha dichiarato Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia. “Inoltre, la sua crescita e l’acquisizione di nuovi Clienti, anche a livello internazionale, conferma sempre più l’importanza e il valore del nostro Network per i Concessionari affinché possano affrontare al meglio anche i periodi più difficili, come quello della pandemia Covid-19 che dallo scorso anno sta impattando pesantemente sull’economia del Paese”.