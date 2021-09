Trattore con rimorchio si ribalta tra Frinco e Montechiaro

Un trattore con rimorchio che trasportava letame è uscito fuori strada questa mattina, mentre transitava lungo la strada provinciale 22 tra Frinco e Montechiaro all’altezza dello svincolo per Corsione. Il mezzo si è ribaltato finendo nel campo di granoturco a fianco della carreggiata.

L’agricoltore a bordo è stato soccorso dal personale 118 ed è stato trasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Non si conoscono le sue condizioni, ma dalle testimonianze raccolte sul posto sembra non essere grave. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri per la ricostruzione dei fatti.