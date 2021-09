Tour guidato in e-bike e gran finale a base dei sapori del territorio sui sentieri di CoccoNut Bike

Una domenica mattina sportiva, ma senza fare troppa fatica, tra bellissimi sentieri e un gustoso terzo tempo? E’ quello che propone la NutGang, con CoccoNut Bike, alla scoperta dei sentieri ciclabili di Cocconato in e-bike accompagnati da abili guide per domenica 26 settembre, con ritrovo alle 11 in piazzetta Cavour.

Il programma prevede l’escursione in E-Bike sui sentieri di CoccoNut Bike, anelli cicloturistici nati per valorizzare il territorio del Monferrato. Dopo aver pedalato immersi nella bellezza della Riviera del Monferrato, si degusteranno i prodotti del territorio (come la robiola di Cocconato, salame, grissini tanto per fare venire l’acquolina di bocca…) proposti in collaborazione con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

Sarà possibile affittare E-Bike a pedalata assistita direttamente sul posto ma la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 23 settembre.

Pacchetto completo:

80€ : affitto E-bike a pedalata assistita + box degustazione + guida MTB

40€ : box degustazione + guida MTB

Per informazioni e prenotazioni:

Amedeo: 338 7394204

Elia: 340 7212474

www.nutgang.net