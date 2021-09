Torna “Golosaria tra i castelli del Monferrato”, tra sapori e bellezze artistiche e naturali di Castell’Alfero

Sabato 11 e domenica 12 settembre torna la rassegna “Golosaria tra i castelli del Monferrato”. Il Comune di Castell’Alfero propone per l’occasione un interessante programma alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali e i sapori del territorio.

Sabato pomeriggio si inizia con un’escursione in E-Bike per le dolci colline del Monferrato tra vigneti, campi, zone boschive e suggestivi scorci da fotografare. Il percorso lungo poco più di trenta chilometri è adatto a tutta la famiglia; sarà infatti possibile noleggiare una bici un po’ più piccola oppure portare i bambini nel carrettino che si monta dietro la bici di un adulto. All’arrivo vi aspetterà una ricca merenda con i prodotti delle aziende locali per assaporare i sapori tipici del territorio con un’incursione nelle bontà sarde.

Domenica mattina è prevista una passeggiata tra la natura con visita guidata fino alla Chiesa romanica della Madonna della Neve. Edificata nel XII secolo, per il gusto cromatico della muratura, per le pregevoli sculture che adornano le monofore, per l’unicità del campanile cilindrico, la Chiesa può essere annoverata tra le più significative chiese romaniche rurali dell’Astigiano.

Al pomeriggio si apriranno le porte del settecentesco maniero per una visita guidata tra le eleganti sale e i sotterranei che ospitano la raccolta etnografica del Museo ‘L Ciar. Nelle sale sarà visitabile la mostra fotografica “Un castello amico e una comunità di giardini” realizzata dall’Associazione Amici del Roseto della Sorpresa in collaborazione con il Comune di Castell’Alfero e con il contributo della Compagnia di San Paolo. La mostra ritrae il paesaggio locale di Castell’Alfero e della Valle Versa e i giardini presenti nel territorio circostante; gli scatti dell’artista Leo Gilardi portano all’attenzione del pubblico le bellezze naturali dei giardini tradizionalmente situati attorno a domestiche abitazioni.

Per tutta la giornata di domenica sarà possibile acquistare al mercatino presente in piazza Castello prodotti dell’alveare, confetture artigianali, dolci specialità, salumi e formaggi tipici, eccellenti vini. Al mercatino troverete anche piatti 100% vegetali preparati con ingredienti sani e deliziosi da un Laboratorio di Gastronomia Naturale del territorio.

Per informazioni e prenotazioni www.comune.castellalfero.at.it 0141/406611