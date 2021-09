Tamponi rapidi a prezzi calmierati alla Farmacia Don Bosco di Asti

Anche la Farmacia Don Bosco di Asti ha aderito al Protocollo siglato nell’estate da Federfarma, insieme ad Assofarm e FarmacieUnite, con il ministro della Salute e con il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, per consentire ai cittadini di accedere ai test antigenici rapidi a prezzi calmierati.

Dimostrando il consueto spirito di servizio verso la popolazione, anche la Farmacia di piazza Vittorio Veneto, ad Asti, ha scelto di fornire la possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi a 8 euro per gli under 18 e 15 euro per chi ha più di 18 anni, prezzi fissati dal protocollo.

Alla Farmacia Don Bosco si possono effettuare i tamponi rapidi su prenotazione telefonando al numero 0141/212846. La Farmacia Don Bosco è in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Si ricorda che il tampone antigenico negativo è condizione necessaria per ottenere il Green Pass per i non vaccinati o guariti da più di sei mesi.

I dati relativi all’esito del tampone verranno trasmessi alla banca dati della Regione Piemonte. Come spiega il sito del Governo, una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde nel giro di qualche ora in caso di tampone negativo.